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Dünya

Stoltenberg'den Ukrayna'ya verilecek F16'larla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya F16 savaş uçaklarının ne zaman verileceğinin pilotların eğitimlerinin ne kadar süreceğine ve müttefik ülkelerin sahadaki ihtiyaçlarla ilgili yapacağı sürekli değerlendirmelere bağlı olduğunu söyledi.

AA16 Haziran 2023 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Stoltenberg'den Ukrayna'ya verilecek F16'larla ilgili açıklama
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Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Danimarka ve Hollanda'nın Ukraynalı pilotlara vereceği F16 eğitimine değinen Stoltenberg, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

F16'ların Ukrayna'ya ne zaman verileceğiyle ilgili soru üzerine Stoltenberg, "Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği elbette biraz eğitimin ne kadar süreceği ve bizim ihtiyaçlarla ilgili yapacağımız sürekli değerlendirmelere bağlı." dedi.

Stoltenberg, bakanların iki günlük toplantıda Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bölgesel planları gözden geçirdiklerini vurgulayarak, "Kolektif savunma planlamasını kuvvetlerimizin yetenekleri, komuta ve kontrol ile birliklerimiz için geliştirilmiş tatbikat programı ile tümüyle ilişkilendiriyoruz." diye konuştu.

İsveç'in bölgesel planlara dahliyle ilgili soruya ilişkin Stoltenberg, "Her şeyden önce İsveç'in bir 'davetli' olduğunu yani NATO'nun sivil ve askeri yapılarına giderek daha fazla entegre olduklarını hesaba katmalıyız. İsveç, tam üye olduğunda planlara tam entegrasyonu elbette gerçekleşecektir." yanıtını verdi.

Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizma'nın Ankara'daki toplantısına ve kendisinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye atıfta bulundu.

"Toplantı, elbette kalan tüm sorunları çözmedi ancak yapıcı bir atmosferde gerçekleşti ve yürütüldü. Bazı ilerlemeler gördük." diyen Stoltenberg, İsveç'in üyeliğe hazır olduğu mesajı verdiğini yineledi.

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