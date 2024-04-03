İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2024 Çarşamba / 25 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9445
  • EURO
    34,614
  • ALTIN
    2346.42
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Stoltenberg'ten İsrail'e kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsrail'in World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını hedef alan saldırısını kınadı.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Stoltenberg'ten İsrail'e kınama
ABONE OL

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Genel Sekreter, bir gazetecinin "(Gazze'de) Bir dizi yardım görevlisinin öldürülmesi ve İsrail'in hava saldırısı sonucu orada yaşanan insani krize ilişkin tepkinizi öğrenebilir miyiz? Bir NATO üyesinin, İsrail'e mühimmat ve silah sağlamaya istekli ve muktedir görünürken aynı şeyi Ukrayna için yapamıyor olması sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna yanıt verdi.

Gazze'de yaşananların "insani felaket" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Acı çekildiğini görüyoruz, sivillerin öldürüldüğünü görüyoruz ve yardım görevlilerine yönelik saldırıyı da gördük, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Gazze'de devam eden saldırıların, siviller ve bölgedeki insani yardım çalışanları için ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Birleşik Krallık, ABD ve diğer pek çok müttefikin bu çatışmaya siyasi bir çözüm bulunması amacıyla bir tür ateşkes sağlanmasına yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. NATO doğrudan bir rol oynamamaktadır ancak NATO müttefiklerinin çabalarını memnuniyetle karşılamaktadır." şeklinde konuştu.

- WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • israil
  • gazze

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.