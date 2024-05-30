Stoltenberg'ten NATO müttefiklerine 'savunma kapasitesi için yatırımları artırın' çağrısı

Stoltenberg, müttefik ülkelerin dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısı için bulunduğu Çekya'daki Senato'da konuşma yaptı.

Çekya'nın başkenti Prag'daki toplantılar ve temmuzda ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak zirvenin 3 ana gündem maddesi olduğunu belirten Stoltenberg, bunların, İttifak'ın savunma kapasitesini ve hazırlığını artırmak, Ukrayna'daki savaş ve Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklıkların güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

NATO'nun Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından bir dönüşüme girdiğini ve savunmasını güçlendirmeyi öncelediğini anlatan Stoltenberg, bu yöndeki çabaların devam etmesi ve müttefiklerin daha fazla yatırım yapması gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, bu doğrultuda müttefiklerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'larının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefinin yerine getirilmesinin öneminden bahsederek, "32 müttefikin 18'i GSYH'nin yüzde 2'sini savunmaya harcıyor ama temmuzdaki zirveye kadar bu rakamın artmasını bekliyorum." ifadesini kullandı.

- "UKRAYNA'YA DESTEĞE DEVAM" VURGUSU

Rusya'nın, Ukrayna'da savaş başlattığında "Ukrayna ordusunun beceri ve kararlılığı ile NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını hafife aldığı" yorumunu yapan Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin yüzde 99'unun müttefiklerden geldiğine işaret etti.

Stoltenberg, buna rağmen sağlanan yardımların yeterli olmadığını vurgulayarak, son aylarda mühimmat ve diğer askeri destek sağlanmasında gecikmeler yaşandığını söyledi.

NATO'nun kararlılığını göstermek ve daha öngörülebilir destek sağlamak amacıyla Ukrayna'ya çok yıllı mali taahhütte bulunmasını önerdiğini hatırlatan Stoltenberg, "Bu tür çok yıllı taahhütler Ukraynalıların ülkelerini savunmalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda Moskova'ya uzun vadede yanlarında olduğumuza dair çok önemli bir mesaj gönderecektir." dedi.

- ASYA-PASİFİK'TEKİ ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME MESAJI

Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarla işbirliğini geliştirmeye önem verdiklerini kaydeden Stoltenberg, "güvenliğin bölgesel değil küresel olduğunu" bildirdi.

Stoltenberg, temmuzdaki zirveye Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore liderlerinin katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İran, Çin ve Kuzey Kore'yi, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşta kullandığı askeri yardımlarda bulunmakla eleştiren Stoltenberg, "Çin'in ekonomisine verdiği destek olmadan Rusya, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı yapamazdı. Rusya geleceğini Pekin'e ipotek ediyor, füze ve nükleer programlarına yardımcı olmak için Kuzey Kore ve İran ile teknoloji işbirliği yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.