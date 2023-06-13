Stoltenberg'ten olası müzakere açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi dahil bir dizi temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan Stoltenberg, CNN'e konuştu.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik başlattığı karşı saldırının "zorlu" olacağına işaret eden Stoltenberg, Ukraynalılar "ne kadar çok toprak elde ederse, Rusya Devlet Başkanı Putin'in müzakere masasına oturması ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı kabul etmesi gerektiğini anlamasının o kadar olası" olacağı değerlendirmesini yaptı.

USA Today'e verdiği röportajda da Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik başlattığı karşı saldırıda 7 küçük kasaba ve köyü alarak "zemin kazandığını" ifade etti.

- İsveç'in NATO'ya üyeliği

NATO Genel Sekreteri, CNN'in, İsveç'in ittifaka üyeliğiyle ilgili sorularını yanıtlarken, İsveç'in ittifakın tam üyesi olacağından emin olduğu görüşünü paylaştı.

Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birkaç gün önce görüştüğünü ve Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın toplanması konusunda anlaştıklarını aktardı.

Daimi Ortak Mekanizma toplantısının bu hafta Ankara'da yapılacağını kaydeden Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunun görüşüleceğini bildirdi.

Stoltenberg, İsveç'in taahhütlerini yerine getirdiğini savunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye ile birlikte çalışma çabalarını artırdıklarını ifade etti ve ülkedeki yeni yasal düzenlemeye dikkati çekti.

Bu kapsamda İsveç'in terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından yargılanmasına başlandığını aktaran Stoltenberg, "Bu da İsveç'in (taahhütlerini) yerine getirdiğini kanıtlıyor ve aynı zamanda İsveç'in üye olarak onaylanmaya hazır olduğunu gösteriyor." dedi.

Kendisinden sonraki NATO Genel Sekreteri'nin seçilmesiyle ilgili bir soru üzerine ise "Biri hariç NATO'daki neredeyse tüm kararlardan sorumluyum, o da halefimin nasıl seçileceği." yanıtını veren Stoltenberg, buna ittifak üyelerinin karar vereceğini sözlerine ekledi.