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Dünya

Stoltenberg'ten Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek ay Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yeni bir destek paketinin ele alınacağını ancak NATO'ya üyelik davetinin gündeme gelmeyeceğini kaydetti.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Stoltenberg'ten Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hakkında açıklama
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USA Today'e verdiği röportajda Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin soruları yanıtladı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın nihayetinde NATO'ya üye olması için davet edileceğini söyleyerek, diğer yandan "Bunun Vilnius'ta olacağına dair bir beklenti olmadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın üyelik talebinin ele alınması gerektiğini ifade eden Stoltenberg, bu kapsamda NATO müttefikleri arasında devam eden istişareler olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, Ukrayna için en acil önceliğin savaşta galip gelmeleri olduğunu vurgulayarak, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya verilecek somut destekler konusunda yeni kararlar alınmasını beklediğini aktardı.

İttifakın, zirvede kabul edilmesi beklenen birden fazla yılı kapsayan bir destek paketi üzerine çalıştığını anlatan Stoltenberg, söz konusu paketin Ukrayna'nın NATO'ya üyelik standartlarını karşılamasına yardımcı olacağına işaret etti.

Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını duyurmuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın başlattığı savaş devam ederken Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağını anladıklarını söylemişti.

  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
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