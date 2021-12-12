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Dünya

Stratejik bölgede kontrol sağlandı! Etiyopya'ya ordusundan TPLF'ye ağır darbe

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) eline geçen stratejik konumdaki Woldia-Mekelle yolunda kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.

AA12 Aralık 2021 Pazar 10:14 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 10:14
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Etiyopya basınındaki haberde, isyancı TPLF'ye karşı yürütülen operasyonlarda bölgedeki birçok kasabanın örgütten temizlendiği kaydedildi.

Operasyonlarla Woldia-Mekelle yolunda kontrolün sağlandığı ve TPLF'nin bozguna uğradığı belirtildi.

Ordu tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü ve yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kontrolü sağlanan kasabalar arasında Arjo, Fokissa ve Boren de bulunuyor.

Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti.

Etiyopya ordusu, işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da ülkede çatışmalar sürüyor.

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