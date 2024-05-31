Stratejik hamle Yunanistan'ı telaşlandırdı: Türkiye bölgeden vazgeçmiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığı kapsamsında yapılan sondaj çalışmalarına yönelik açıklamaları Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Mavi Vatan'da sürdürülen sondaj planına dikkat çeken Yunan basını Kathimerini gazetesi, Bakan Bayraktar'ın bir televizyon programına verdiği röportajı manşetine taşıdı.

YUNANİSTAN'DA 'MAVİ VATAN' TELAŞI: TÜRKİYE BÖLGEDEN VAZGEÇMİYOR



Türkiye'nin Mavi Vatan idealine değinen Yunan basını, Bakan Bayraktar'ın "Keşifler var, biz bunları yapıyoruz. Yeni kuyular kazıyoruz." sözlerine atıfta bulunarak, Türkiye'nin Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırma ve sondajlarına değindi.

Haberinde Bakan Bayraktar'ın "Akdeniz, gemilerimizle daha önce keşfedilmemiş alanlara gitme stratejimizin ilk adımıdır. Akdeniz'de 8 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. " ifadelerine yer veren Yunan basını, Türkiye'nin bölgeden vazgeçmediğini vurguladı.

Bakan Bayraktar'ın Türkiye'nin önceliğinin daha önce keşfedilen Karadeniz gazı olduğuna da değinen Kathimerini gazetesi, buraya odaklanıldığını yazdı. Gazete ayrıca haberinde Bakan Bayraktar'ın şu sözlerine yer verdi: "Mavi Vatan olarak belirlenen bu alan boyunca bu soruşturmalara sürekli ve inatçı bir şekilde devam edeceğiz"

TÜRKİYE İLE LİBYA'NIN ANLAŞMASI



Türkiye'nin Libya ile imzaladığı Libya-Türkiye Denizcilik Mutabakatı'na dikkati çeken Kathimerini, "Ankara, Libya-Türkiye denizcilik mutabakatını imzaladığı Trablus hükümetiyle işbirliği başlatma niyetinde görünüyor." dedi.

Yunan basını haberinin son kısmında ise Bakan Bayraktar'ın Libya ile yapılan anlaşmaya da değindiği şu sözlerine yer verdi:

"Akdeniz'i hiçbir zaman göz ardı etmedik. Arama ve üretim stratejimizin bir ayağı da elbette kendi sahalarımızda, denizlerimizde ve karada arama yapmaktır. Bir diğer ayağı ise yurtdışında, özellikle Libya'da keşif yapmaktır. Somali ile anlaşma yaptık. Somali denizlerinde, açık denizlerde de arama planlarımız var."