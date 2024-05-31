İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2024 Cuma / 22 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2163
  • EURO
    34,9947
  • ALTIN
    2413.71
  • BIST100
    10400.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suçlu bulunan Trump ilk kez konuştu: Görülmemiş bir olay yaşıyoruz
Dünya

Suçlu bulunan Trump ilk kez konuştu: Görülmemiş bir olay yaşıyoruz

'Sus payı' davasında suçlu bulunan ABD eski Başkanı Donald Trump, mahkemeyi hedef aldı. Hakkında taraflı yargılama yapıldığını söyleyen Trump, 'Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz' dedi.

31 Mayıs 2024 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Suçlu bulunan Trump ilk kez konuştu: Görülmemiş bir olay yaşıyoruz
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

TRUMP ABD TARİHİNE GEÇTİ

Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Yaklaşık 6 hafta boyunca New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında Trump, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

"MAHKEME TARAFLI YARGILAMA YAPTI"

ABD tarihinin hüküm giyen ilk başkanı olan Trump, kamera karşısına geçerek mahkemeyi hedef aldı.

Hakkında taraflı yargılama yapıldığını söyleyen Trump, "Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.