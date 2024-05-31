ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

TRUMP ABD TARİHİNE GEÇTİ



Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.

Yaklaşık 6 hafta boyunca New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında Trump, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

"MAHKEME TARAFLI YARGILAMA YAPTI"



ABD tarihinin hüküm giyen ilk başkanı olan Trump, kamera karşısına geçerek mahkemeyi hedef aldı.

Hakkında taraflı yargılama yapıldığını söyleyen Trump, "Görülmemiş bir olay yaşıyoruz. New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı. Şu ana kadar yaptığım her şeye bakabilirsiniz" dedi.