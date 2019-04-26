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Rus ajan Maria Butina'ya 18 ay hapis cezası verildi

Temmuz ayında Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Maria Butina isimli Rus ajanı kadın 18 ay hapis cezası aldı.

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ABD'de federal mahkeme, Maria Butina isimli Rus ajanı kadını 18 ay hapse mahkum etti. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, başkent Washington'daki federal yargıç, geçen temmuz ayında Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan  30 yaşındaki Butina hakkında kararını açıkladı.

Hakim, Butina'nın 18 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti. 

Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ajanın 9 ay daha hapiste kalacağını bildirdi. 

ARALIK AYINDA SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Temmuz ayında gözaltına alınan Butina, aralık ayında hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliği yaptıktan sonra Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada suçunu itiraf eden Butina, mahkemeye verdiği ifadesinde, Rus hükümeti adına Amerikalı siyasiler hakkında istihbarat toplamak üzere, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına karşı tutumuyla ülke kamuoyunda tartışmalara yol açan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) gibi kuruluşlara sızmaya çalıştığını anlatmıştı. 

Savcılık, Butina'nın ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili eski bir Rus milletvekili tarafından yönlendirildiğini savunurken, Butina'nın avukatı ise müvekkilinin ABD'ye öğrenci olarak geldiğini ve Amerikan siyasetine, ABD-Rusya ilişkilerine meraklı olduğunu ifade etmişti. 

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