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Dünya

Sudan, 13 bin kişinin vatandaşlığını iptal edecek

Sudan'da devrik lider Ömer el-Beşir döneminde gayrimeşru yollarla 13 bin kişiye verilen vatandaşlığın iptal edileceği bildirildi.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 22:35 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 22:35

Sudaniye gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın yayımladığı kararnameyle Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde (1989-2019) Sudanlı olmayan 13 bin kişiye verilen vatandaşlığın iptal edileceği belirtildi.

Kararın son 30 yılda, Sudan içi ya da dışında vatandaşlık alan herkesi kapsadığı kaydedildi.

Hükümetten konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi nisan 2019'da sona ermişti

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Sudan İçişleri Bakanlığı, yasa dışı yollarla vatandaşlık alanları tespit etmek amacıyla 2019 mayısta komite kurulacağını açıklamıştı.


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