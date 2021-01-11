Sudan, 6 bin güvenlik gücü görevlendirecek

AA 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:39

Sudan, Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücünün (UNAMID) görevinin sona ermesinin ardından sivillerin güvenliği için bölgeye 6 bin güvenlik gücü gönderecek.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Darfur’da sivillerin korunması için 6 bin kişilik güç konuşlandırılacağı, yarısının polislerden, kalanının da asker, Hızlı Destek Kuvvetleri mensupları ve istihbarat personelinden oluşacağı belirtildi.

Açıklamada, ortak koruma gücüne Cuba anlaşmasına imza atan silahlı hareketlerden de 6 bin kişilik katılım beklendiği kaydedildi.

Hartum hükümeti, UNAMID’in yıl sonunda görev süresi dolacağı için 8 Haziran 2020’de Darfur halkının güvenliğini sağlamak amacıyla bölgesel bir güç oluşturma kararı almıştı.

Hükümet ile nihai barış anlaşması imzalayan Devrimci Cephe bünyesindeki silahlı gruplar, 29 Ağustos 2020’de Darfur’un güvenliği konusunda bir protokol imzalamıştı.

Protokol, Darfur’da barışın ve güvenliğin sağlanması amacıyla hükümet ve silahlı hareketlere bağlı 12 bin kişilik ortak bir güç konuşlandırılmasını kapsıyordu.

-UNAMID'İN GÖREVİ 31 ARALIK'TA RESMEN SONA ERDİ

Darfur bölgesinde 13 yıldır görev yapan UNAMID’in görevi, 31 Aralık’ta resmen sona ermişti.

Misyon, 2003'te batı bölgesinde hükümet güçleri ile isyancı gruplar arasında patlak veren şiddet olaylarını sona erdirmek için 2007'de Darfur'da konuşlandırılmıştı.

Çeşitli ülkelerden binlerce asker, güvenlik güçleri ve görevlileri bünyesinde barındıran UNAMID, 2007'den bu yana Darfur'da görev yapıyordu.

BM istatistiklerine göre, 2003'te Darfur'da devrilen eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hükümeti ile bölgedeki silahlı gruplar arasında çıkan savaşta, 300 bin kişi öldürülmüş ve 2 milyondan fazla kişi ise yerinden olmuştu.