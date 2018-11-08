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Sudan ABD'nin 'terör listesi' açıklamasından memnun

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarabileceği yönündeki açıklamayı memnuniyetle karşıladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin, Sudan'ı, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmaya ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasından memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'ın, istenen hedeflere ulaşılması için ikinci aşamaya hazır olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarabileceği belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ve Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed'in Washington'da görüştüğünü ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başlatılmasını kapsayan ikinci aşamayı ele aldıklarını açıklamıştı.

Sudan'ın terörle mücadele iş birliğinin genişletilmesi, din ve basın özgürlüğünün yanı sıra insani yardımın geliştirilmesi, iç savaşların durdurulması, barış sürecinin ilerlemesi için daha elverişli bir ortam oluşturulması ve Kuzey Kore ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı kalması gibi konularda ilerleme kaydetmesine vurgu yapan Nauert, gelişmelerin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etmişti.

Nauert, "Bu gelişmelerin bir parçası olarak, Sudan aynı kararlılığı göstermeye devam eder, ikinci aşamanın gerektirdiği altı temel sorunun ele alınması ve çözümünde ilerleme kaydederse, ABD Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmaya hazır." demişti.

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