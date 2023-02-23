Sudan arama kurtarma ekibi: İşimiz kolay değildi ancak koordinasyon oldukça iyiydi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye ulaşan arama kurtarma ekiplerinden Sudan İçişleri Bakanlığı Emniyet Teşkilatı bünyesindeki Sivil Savunma Ekibi, bir haftada 16 kişiyi enkazdan kurtardı.

Sudan arama kurtarma ekibi komutanı Tuğgeneral Almatri Ahmed, deprem bölgesindeki çalışmalarını anlattı.

Ahmed, 7'si sağlık personeli 40 kişilik ekibin Sudan ordusuyla Savunma ve İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye'deki deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için gönderildiğini, sivil bir kargo uçağıyla 10 Şubat'ta Gaziantep'e vardıklarını ve oradan Adıyaman'a geçtiklerini söyledi.

Depremle ilgili ilk gelişmeleri ve görüntüleri televizyonlardan takip ettiklerini sonrasında Türk Büyükelçiliği ile yaptıkları koordinasyon toplantısında daha fazla bilgi sahibi olduklarını belirten Ahmed, "Haberlerdeki görüntülerden ve anlatılanlardan çok daha büyük bir tahribatla karşılaştık. Manzara oldukça korkunçtu." dedi.

Depremin 5. gününde, yaklaşık 100 saat sonra çalışmalara katılmalarına rağmen ilk günde enkazdan 3 kişiyi sağ çıkardıklarını aktaran Almatri, "Sonraki gün de 2 kişiyi kurtardık. 17 kişinin de maalesef cansız bedenlerine ulaştık. Kalp atışından enkaz altındaki canlıyı tespit eden radar cihazımızın çalışmalarımızda büyük katkısı oldu. Bölgedeki diğer arama kurtarma ekipleri, AFAD ve Jandarmanın işbirliğinde yürüttüğümüz çalışmalarda da 11 kişiyi kurtardık." bilgisini verdi.

- "İŞİMİZ KOLAY DEĞİLDİ ANCAK KOORDİNASYON OLDUKÇA İYİYDİ"

Türk halkındaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhundan çok etkilendiğini dile getiren Ahmed, şunları kaydetti:

"İşimiz kolay değildi ancak koordinasyon oldukça iyiydi. Türk halkı, her konuda destek olup büyük bir misafirperverlik gösterdiler. Bu arama kurtarma faaliyetinin bir parçası olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Allah kardeş Türkiye devleti ve halkına bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum."

Sudan, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 10 Şubat'ta 7'si sağlık personeli 40 kişilik arama kurtarma ekibini, beraberindeki gıda maddeleri, çadır ve battaniye yardımı ile Türkiye'ye göndermişti.

Sudan Ulusal Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü Tümgeneral Kuraşi Hüseyin Abdulkadir, arama kurtarma ekibi için düzenlenen karşılama töreninde yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekibimizi Sudan'ın elçileri olarak Türkiye'deki kardeşlerimize destek için gönderdik. Sudan, ilk kez bir arama kurtarma ekibini afetlere müdahale etmek üzere dışarıya gönderdi. İnşallah ileride güzel günlerde de bu işbirliğimiz sürer. Bundan sonra da gerektiğinde tüm imkanlarımızla Türkiye ve Türk kardeşlerimize her zaman yardıma hazırız." ifadelerini kullanmıştı.