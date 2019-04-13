Abdulfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığına atandı
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
- AA
Sudan Askeri Geçiş Konseyi'nin yayımladığı kararnameyle Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Orgeneral Abdulfettah el-Burhan Konsey Başkanı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Başkan Yardımcısı olarak atandı.
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