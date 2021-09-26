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Dünya

Sudan Başbakanı Hamduk: Sudan için düzenlenen konferanslardaki taahhütler yerine getirilmeli

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk Sudan'daki geçiş sürecinin hala bir dizi büyük zorlukla karşı karşıya olduğunu ve bu zorlukları aşmak için uluslararası toplumun ve dostlarının desteğine ihtiyaçlarını vurguladı.

AA26 Eylül 2021 Pazar 07:50 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 07:50
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Hamduk, "Sudan'daki geçiş süreci hala bir dizi büyük zorlukla karşı karşıya. Bu zorlukları aşmak, hükümetin ekonomi reformunu tamamlamak için uluslararası toplumun ve dostların desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Bunun başında geçen yıl Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Sudan Ortakları Konferansı ve bu yıl Paris'te düzenlenen Paris Konferansı'nda açıklanan taahhütlerin yerine getirilmesinin geldiğini belirten Hamduk, Sudan'ın borçlarının silinmesini ve yeni krediler alabilmeyi umduklarını söyledi.

- "Hedasi Barajı dosyasında barışçıl bütün yollara hazırız"

Sudan'ın, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı dosyasıyla ilgili tüm tarafların çıkarlarını karşılayan bir anlaşmaya yol açacak herhangi bir barışçıl girişime katılmaya hazır olduğunu duyuran Sudan Başbakanı, tek taraflı herhangi bir eylemi kabul etmediklerini, ülkenin geçim kaynaklarını tehdit eden zararlardan korunmak için baraj doldurma ve işletme konusunda bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Hamduk, barajın ilk ve ikinci tek taraflı dolumunun etkilerinden kaçınmak için çok yönlü ve maliyetli önlemler aldıkları halde zararların bir kısmını yaşadıklarını anlattı.

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