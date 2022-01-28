Sudan: Bazı diplomatik misyonların faaliyetleri egemenliği ihlal ediyor

AA 28 Ocak 2022 Cuma 00:54 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:55

Konseyin Sözcüsü Selma Abdulcabbar, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan başkanlığındaki konsey toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, başkent Hartum'da ikamet eden bazı diplomatik misyonların faaliyetlerinin diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve Sudan'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Abdulcabbar, ihlalde bulunan diplomatik misyonlar hakkında bilgi vermedi.

Sudan'da dış müdahaleyi reddeden yüzlerce kişi, önceki gün başkent Hartum'da, İngiltere ve Norveç büyükelçilikleri ile Birleşmiş Milletler Entegre Geçiş Yardım Misyonu (UNITAMS) merkezi önünde gösteri düzenlemişti.

"Egemenliğe saygı, iç işlerimize müdahaleyi reddediyoruz." yazılı pankartlar taşıyan gruptakiler, UNITAMS Başkanı ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Volker Peretz'i kastederek, "Seni istemiyoruz, işimize karışma Volker." şeklinde slogan atmıştı.

BM Sudan Temsilcisi Peretz, 8 Ocak'ta krizi çözmek için Sudanlı taraflar arasında kapsamlı siyasi süreç için ön istişarelerin başlatıldığını duyurmuş ve ilk olarak sivil toplum örgütleriyle görüşmüştü.