Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir: Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var

Bir günlük çalışma ziyareti için Mısır’a gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, “Arap Baharı” olarak isimlendirilen ayaklanmaları ülkesinde tekrar canlandırmak isteyenler olduğunu söyledi.

İkili ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından Beşir ile Mısırlı mevkidaşı Abdufettah es-Sisi, başkent Kahire’deki İttihadiyye Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Sisi, Mısır ve Sudan arasındaki ilişkilerin stratejik derinliğine ve tarihine vurgu yaptı. Mısır ve Sudan'ın son dönemde özellikle de ekonomik ilişkilerinde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Sisi, Mısır'ın güneyinden Sudan'a yapılacak demir yolu ile iki ülke arasında yapılması planlanan elektrik hattına değindi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir de ülkesinde sorunlar olduğunu ancak bunların, "medyanın abarttığı kadar" büyük sorunlar olmadığını söyledi.

Beşir, “Medya aracılığı ile Arap Baharı olarak isimlendirilen ayaklanmayı Sudan'da tekrar canlandırmak isteyenler var. Ancak Sudan halkı Arap Baharı ülkelerinde yaşanan sıkıntıları gayet iyi biliyor ve istikrar ortamını bozmak isteyenlerin girişimlerini boşa çıkarıyor.” ifadelerini kullandı.

Sudan’da yaşananların gerçek boyutlarını Mısır’da açıkladıklarını dile getiren Beşir, krizin başından bu yana Sudan’a verdikleri destekten dolayı Mısır yönetimine teşekkür etti.

Geçen yıl 19 Aralık'ta zamlar ve hayat pahalılığına tepki olarak başlayan eylemler Sudan'ın farklı şehirlerinde aralıklarla devam ediyor.

Bir günlük çalışma ziyareti

Bir günlük çalışma ziyareti için bu sabah Mısır’a gelen Beşir’i, Cumhurbaşkanı Sisi Uluslararası Kahire Havaalanı’nda karşılamıştı.

Beşir’in heyetinde Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Dışişleri Bakanı ed-Derdiri Muhammed Ahmed ve Milli Güvenlik ve İstihbarat Birimi Başkanı Salah Abdullah yer alıyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in 23 Ocak’ta Doha ziyareti çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinden 5 gün sonra Mısır’a gelmesi dikkati çekti.