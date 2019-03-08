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Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir: Diyalog, mevcut krizi çözmede esas olacak

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, diyaloğun gelecek dönemde ülkedeki mevcut krizi aşmak için temel olacağını belirtti.

  • AA
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Beşir, Başkentteki Ulusal Diyalog Yüksek Koordinasyon Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu, ekonomik yönlü, yolsuzlukla mücadele edilen istisnai durumda, olağanüstü halin ilanının önemli olduğunu söyledi.

Beşir, "Toplantı, ülke çıkarlarına hizmet etmeyen muhaliflerle beraber bir ortam hazırlamanın gerekliliğine işaret etti. Devlet, önümüzdeki süreçte siyasi istikrar ve barışı sağlamak için tüm siyasi güçlerle iletişim kurma ve çabalarını arttırmaya kararlı. Diyalog, gelecek dönemde mevcut krizi çözmede esas olacak." ifadelerini kullandı.

MUHALEFET DİYALOG TOPLANTISINI BOYKOT ETTİ

Muhalefet kanadının boykot ettiği toplantıda, Halk Kongresi Partisi, Adil Barış Platformu Partisi, Adalet Partisi, Özgürlük ve Adalet Partisi, Özgürlük ve Milliyetçi Adalet Partisi ve Demokratik Birlik Partisi hazır bulundu.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in çeşitli siyasi partiler ve bazı silahlı grupların katılımıyla 2014 yılında başlattığı ulusal diyalog girişimiyle ülkede ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 22 Şubat'taki ulusa sesleniş konuşmasında, uzlaşı hükümeti ile 18 eyaletteki yerel hükümetleri feshetmiş ve bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı. Beşir, 2020'de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişikliğinin ertelenmesini istemişti.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösteriler OHAL sonrasında da sürerken, protestolarda şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütünün 11 Şubat'taki raporuna göre 51 kişi hayatını kaybetti.

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