Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Mısır'ın darbeci generali Sisi ile görüşecek

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, ölümcül protestoların başlamasından bu yana ikinci yurtdışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Mısır'a gidecek.

19 Aralık 2018 tarihinde başlayan ekonomik nedenli gösterilerde çok sayıda gösterici ölmüş ve yaralanmıştı. Ülkedeki ekonomik gidişatı düzeltmek için Ömer Beşir, Türkiye başta olmak üzere çevre ülkelerin maddi yardımlarını kabul edeceklerini açıklamıştı.

Öte yandan Sudan lideri Beşir, çarşamba günü Katar lideri Temim el Sani ile bir araya gelmişti.