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Sudan Devlet Başkanı el-Beşir: Ülke güvenliğiyle oynanmasına izin vermeyeceğiz

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, elçilik ve istihbarat talimatlarıyla ülke güvenliğiyle oynanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

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Beşir, ülkesinin bağımsızlığının 63’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında işçi, meslek ve emekli sendikaları ile Emekçi Kadınlar Derneği üyelerine konuşma yaptı.

Halkının onurlu bir yaşamı hak ettiğini ve bu aydan itibaren maaşları iyileştirmeye başladıklarını belirten Beşir, şunları söyledi:

"Geminin batacağını ve hükümetin düşeceğini söyleyenlere sesleniyorum. Biz geminin batmasını, hükümetin düşmesini isteyenleri değil, bizimle dimdik ayakta durup kenetlenecekleri istiyoruz."

"Sudan, yok edilmek istenen ülkelerin başında"

Ülkesinin 21 yıldır ekonomik ablukaya maruz kaldığını dile getiren Beşir, "Yok edilmeye çalışılan Sudan, Mısır, Suriye, Tunus, Irak, Yemen ve Libya’nın da aralarında olduğu 7 Arap ülkesini kapsayan listenin başında. Bir tek terör olayı yaşanmayan Sudan, terörü destekleyen ülkeler listesinde yer alıyor." diye konuştu.

Ülkedeki "ekonomik sıkıntı"nın varlığını kabul ettiklerini ve hükümetin çözüm için çalıştığını ifade eden Beşir, işçi ailelerine hizmet sağlama, temel ihtiyaçlarını karşılayarak emeklilerin sorunlarını çözme sözü verdi.

Çalışma Bakanı Bahr İdris Ebu Karde de sonraki aşamanın ekonomik sorunları çözmek ve yolsuzlukla mücadele etmek olduğunu söyledi.

İstikrarın garantörü olduğu için Beşir'in yanında durduk"

Hükümete yakın Sudan Sendikalar Federasyonu Başkanı Yusuf Ali Abdülkerim ise gösterilerin "barışçıl olmadığını” öne sürdü.

Abdülkerim, federasyon olarak ülkenin istikrarı ve güvenliğinin garantörü olduğu için Beşir’in yanında durduklarını dile getirdi.

Ekonomik krizin derinleştiği Doğu Afrika ülkesi Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, barışçıl olmadığını savunduğu eylemlerde şu ana kadar 19 kişinin öldüğünü açıklarken, muhalifler 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 900 göstericinin de gözaltına alındığını belirtiyor.

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