Sudan Egemenlik Konseyi'nden diyalog ve uzlaşı çağrısı

AA 2 Ocak 2022 Pazar 00:29 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 00:29

Sudan resmi haber ajansına göre Konsey, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı.

Mevcut krizin diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi ve ülkedeki siyasi boşluğu doldurmak için teknokrat bir hükümetin kurulmasının ele alındığı toplantıda, güvenlik ihlalleri ve 30 Aralık'ta düzenlenen gösterilerdeki olaylar tartışıldı.

Konsey, ifade özgürlüğü ve gösteri düzenleme haklarına bağlı olduğunu vurgularken gösterilerdeki ihlaller ve ölümlerin sorumlularının ortaya çıkarılıp cezalandırılacağını açıkladı.

Konsey, Sudan halkının bileşenleri arasında nifak ve fitne tohumları ekmeye çalışan bazı kesimlerin tutumunu kınadı.

- ARALIK AYINDAKİ OLAYLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Öte yandan Savunma ve Güvenlik Konseyi, aralıktaki olaylar hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Konsey, güvenlik güçlerinin çabalarını ve tehditlerle başa çıkmadaki bilgelik ve becerilerini överken yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü belirtti.

- SUDAN'DA ASKERİ MÜDAHALE

Ordunun 25 Ekim'de olağanüstü halle hükümeti feshedip Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Askeri darbe ve siyasi anlaşmaya tepki gösterenler, hükümetin tamamen sivillere devredilmesi talebiyle ülke genelinde süresiz gösteriler başlatmıştı.

Sivil yönetim yanlıları, 25 Ekim'deki müdahaleyi askeri darbe olarak tanımlayıp askerin kışlaya dönmesini talep ederken ordu, mevcut şekliyle gösterilerin siyasi çözüme katkı sağlamayacağını ve Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Sivil yönetim talebiyle 30 Aralık 2021'de düzenlenen gösterilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla yapılan müdahaleler sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre 25 Ekim'deki askeri darbeden bu yana 54 gösterici hayatını kaybetti.