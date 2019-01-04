Sudan Devlet Başkanı Beşir, ülkedeki protestoların son bulması için İsrail'e 'Normalleşme' teklif etti

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, başkent Hartum'da ülkesinde bir süredir devam eden protestolara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İnsanları intikam almak için öldüremeyiz. Onlara güvenli bir ortam ve müreffeh bir hayat sunmalıyız." diyen Beşir, ekonomik sorunların çözümü için ise adres olarak İsrail'i gösterdi.

Beşir, "Ülkedeki ekonomik durumu iyileştirmek için İsrail ile normalleşmemiz gerekiyor." dedi.

19 Aralık 2018'de başlayan ekonomik temelli gösteriler ülkenin pek çok noktasına sıçramış ve 19 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Gösterilerde Devlet Başkanı Beşir'in istifası istenirken, bazı hükümet yetkilileri ise ülkedeki istikrarsızlığının nedeni olarak İsrail'i göstermişti.