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Dünya

Sudan: Etiyopya'daki Hedasi Barajı meselesi, herhangi bir siyasi anlaşmazlığı kaldırmaz

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, Etiyopya'daki Hedasi Barajı meselesinin ulusal bir konu olduğunu belirterek 'Hedasi Barajı meselesi, herhangi bir siyasi anlaşmazlığı kaldırmaz.' dedi.

AA17 Haziran 2020 Çarşamba 07:44 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 07:50
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Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, ülkedeki siyasi partilerin liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Hedasi Barajı'yla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Müzakerelerin Hartum’un çıkarları doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulayan Abbas, siyasi parti liderlerini "Sudan’ın baraj konusundaki tutumunun arkasında durmaya" çağırdı.

Abbas, ülkesinin kutuplaşmaya yer vermeden çıkarlarını da önceleyerek müzakereleri devam ettirdiğinin altını çizerek, "Etiyopya'daki Hedasi Barajı meselesi, herhangi bir siyasi anlaşmazlığı kaldırmaz." ifadesini kullandı.

Abbas, doldurma ve işletilmeden önce anlaşmaya varılması şartıyla barajın Sudan’a çok faydaları olacağı değerlendirmesinde bulundu.

- BARAJ, GELECEK AY DOLDURULMAYA BAŞLANACAK

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

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