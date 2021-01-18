Sudan, Hedasi Barajı için alternatif seçenekleri arıyor

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:29 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:29

Sudan'ın, Etiyopya'nın Mavi Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve krize neden olan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili Etiyopya ve Mısır ile yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından alternatif seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Hedasi Barajı dosyasının takibi için oluşturulan Yüksek Komite, Başbakan Abdullah Hamduk başkanlığında toplandı.

Adalet, Dışişleri, Sulama ve Su Kaynakları bakanları ile Genel İstihbarat Teşkilatı Müdürü ve Askeri İstihbarat Başkanı'nın da katıldığı toplantıda, son altı aydır sekteye uğrayan üçlü müzakereler konusunda "alternatif seçenekler" tartışıldı.

Sudan'ın, ülkesinin tüm tarafların çıkarlarını koruyan, herkesçe bağlayıcı bir anlaşmaya varılması konusundaki duruşunun yinelendiği toplantıda, Etiyopya'nın Temmuz 2021'de barajı ikinci kez doldurma kararının riskleri de masaya yatırıldı.

Açıklamada, "Sudan, oldu bitti politikasının dayatılmasını ve hayatları Mavi Nil'e bağlı 20 milyon vatandaşının güvenliğinin tehdit edilmesini reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kriz 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Temmuz 2020'de su tutmaya başlayan barajın şimdiye dek yüzde 78'i tamamlandı.