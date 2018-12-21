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Sudan hükümetinden protestolara ilişkin ilk açıklama

Ekonomik kriz ve zam karşıtı protesto gösterilerinin yaşandığı Sudan'da, Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Bişara Cuma Arur, hükümetin kaos ve kanun ihlallerine engel olma konusunda tereddüt etmeyeceğini söyledi.

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Arur, olaylara ilişkin yayımladığı ilk yazılı açıklamada, hükümetin zarar verici uygulamalara müsamaha göstermeyeceğini, kaos ve kanun ihlallerine engel olma konusunda tereddüt etmeyeceğini dile getirdi. Kamu malına zarar verme ve kaos çıkarmanın kabul edilemeyeceğine ve açık bir şekilde yasalara aykırı olduğuna dikkati çeken Arur, polisin göstericilere medeni şekilde müdahale ettiğini savundu. Krizin hükümet tarafından bilinen bir durum olduğunu ve bunun düzeltilmesi için çalışıldığını vurgulayan Arur, barışçıl gösterilerin yolundan saparak, ajanların eliyle yakılıp yıkılarak kamu malı ve kurumlarına zarar veren eylemlere dönüştüğünü ifade etti. Hükümet Sözcüsü Bişara Cuma Arur, bazı siyasi tarafların kendi hedeflerine ulaşmak için bu durumu ülkedeki güvenlik ve istikrarı sarsma amacıyla kullandıklarını ileri sürerek, hükümetin, ambargo ve bunun ekonomiye etkilerine rağmen bütçe ve temel hizmetleri sağlamak için çaba sarf ettiğini aktardı. Arur, vatandaşlardan provokasyona karşı daha bilinçli olmalarını istedi.

Ölü sayısı 8'e yükseldi

Yerel yetkililer, Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda ölü sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi. Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor. Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti. 

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