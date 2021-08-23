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Dünya

Sudan ile Güney Sudan, 2011'de kapanan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı

Sudan ile Güney Sudan, 2011'den beri kapalı olan 4 sınır kapısının yeniden açılması için anlaşmaya vardı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:39 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 14:42
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Yerel basındaki habere göre, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ile Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, iki ülke sınırının faaliyete geçmesi konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında Jebeleen-Renk, Meriam, Buram-Tumsah ve Kharsana-Panakuac sınır kapıları 1 Ekim'de yeniden faaliyete geçecek.

Ülke liderleri, ilişkilerin geliştirilmesine yönelik de farklı alanlarda adım atma kararı aldı.

Güney Sudan'ın 9 Ocak 2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi sonrası iki ülke sınırı kapatılmıştı.

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