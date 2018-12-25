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Sudan Kongre Partisi: Türkiye ile ilişiğimizi kesmemiz karşılığında yardım teklifinde bulundular

Sudan'da iktidarda bulunan Kongre Partisi lideri, adını açıklamak istemediği bir ülkenin kendisine 'Türkiye, Katar ve İran'la ilişkileri kesmesi karşılığında' yardım teklifinde bulunduğunu açıkladı.

  • star.com.tr
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Sudan Ulusal Kongre Partisi Lideri ve Sudan Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed Mustafa, Sudan'ın Türkiye, İran ve Katar'la ilişkileri kesmesi karşılığında adını vermek istemediği bir ülkenin kendilerine yardım teklif ettiğini açıkladı.

Sudan ve Katar basınında geniş yer bulan habere göre; ekmek ve yakın zamlarının protesto edildiği Sudan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin aşılması karşılığında Sudan'dan adı geçen ülkelerle ilişiğini kesmesinin yanı sıra Müslüman Kardeşler Cemaati ile de irtibatlarının koparılması talep edildi.

SUDAN'DAN TEREDDÜTSÜZ CEVAP

Ulusal Kongre Partisi Lideri Muhammed Mustafa söz konusu teklifi tereddütsüz bir şekilde reddettiklerini açıklayarak Katar'ın ve Türkiye'nin Sudan'a yönelik yatırımları karşısında bu teklifin kabul edilmesini "nankörlük" olarak nitelendirdi.

KATAR'DAN SUDAN'A TELEFON

Katar Emiri Temim el Sani 22 Aralık Cumartesi günü, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i arayarak Katar'ın, içinde bulunduğu ekonomik krize karşı Sudan'ın yanında olduklarını belirtti.

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