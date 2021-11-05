Sudan Meslek Odaları Birliği: Asker ile müzakere ya da ortaklık yok

AA 5 Kasım 2021 Cuma 22:02 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 22:03

Birliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Devrimci güçler, tüm bileşenleriyle bayraklarını kaldırdı: Asker ile müzakere yok. Pazarlık yok. Ortaklık yok." ifadeleri kullanıldı.

Halkın iradesi ile çıkarlarına ters olan dahili ve harici dikte ile dayatmaların işe yaramayacağı aktarılan açıklamada, halkın, eski rejimin kalıntıları ile asla taviz ve pazarlığın olmayacağı gecikmiş bir çatışmaya girdiği belirtildi.

Birlik, pazar ve pazartesi günleri için geniş katılımlı sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

- Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.