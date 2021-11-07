Sudan Öğretmenler Komitesi: Gözaltına alınan 87 öğretmen yargılanmadan hapse gönderildi

AA 7 Kasım 2021 Pazar 23:10 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 23:10

Komite, polisin gözaltına aldığı 87 öğretmenin yargılanmadan başkent Hartum'daki Soba Cezaevi'ne konulduğunu öne sürdü.

Komite üyeleri, Eğitim Bakanlığı önünde ordunun yönetime el koymasını ve ardından aldığı kararları protesto etti.

Askeri yönetim karşıtı protestolara öncülük eden Sudan Meslek Odaları Birliğinden yapılan açıklamada, polisin protestolara katılan öğretmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği, 87'sini gözaltına aldığı belirtilmişti. Polisin müdahalesi sırasında bir öğretmenin bacağının kırıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sudan Meslek Odaları Birliği, 5 Kasım'da ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve askeri müdahale karşıtı gösteri çağrısı yapmıştı ancak eylemlere katılım sınırlı kalmıştı.

Birlik, "Devrimci güçler, tüm bileşenleriyle bayraklarını kaldırdı: Asker ile müzakere yok. Pazarlık yok. Ortaklık yok." ifadelerini kullanmıştı.

- Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken, askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Uluslararası toplumun Sudan'daki yönetim krizinin çözümü ve ara buluculuk girişimlerinden şu ana kadar sonuç alınamadı.