İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0342
  • EURO
    6,5791
  • ALTIN
    304.985
  • BIST100
    119162
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek
Dünya

Sudan, Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine teslim edecek

Sudan, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edeceğini açıkladı.

AA11.02.2020  16:37 - Güncelleme: 11.02.2020  16:37

Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da, Sudan Hükümetinin Silahlı Hareketlerle Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Hasan et-Teayişi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teayişi, hakkında tutuklama emri bulunan Sudanlıların UCM'ye teslim edilmesi konusunda silahlı hareketlerle anlaştıklarını söyledi.

Sözcü Teayişi, teslim edilmesinde anlaşılan isimler arasında Beşir’in yanı sıra eski Savunma ve İçişleri Bakanı Abdurrahim Muhammed Hüseyin, eski Kuzey Kurdufan Valisi Ahmed Harun, milis gücü liderlerinden Ali Kuşib'in de bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 4 Mart 2009'da dönemin Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir hakkında Darfur'da soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten tutuklama emri çıkarmıştı.

Bahçeli: Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmeli

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.