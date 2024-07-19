İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,117
  • EURO
    36,0909
  • ALTIN
    2577.69
  • BIST100
    11160.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan Ordu Komutanı Burhan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
Dünya

Sudan Ordu Komutanı Burhan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. İki lider görüşmede Sudan'da devam eden çatışma ve ikili ilişkileri ele aldı.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Sudan Ordu Komutanı Burhan, BAE Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
ABONE OL

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, söz konusu telefon görüşmesinde, "iki kardeş ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin yanı sıra Sudan sahnesindeki gelişmeler ve Sudan'ın içinde bulunduğu krizden çıkması için destek sağlama yolları" ele alındı.

BAE, KRİZİ SONA ERDİRMEYE YÖNELİK TÜM GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYOR

Al Nahyan, BAE'nin, Sudan'ın istikrarını ve güvenliğini artırmayı, Sudan halkının kalkınma ve refah isteklerinin gerçekleşmesi için ülkedeki gerilimi durdurmayı ve krizi sona erdirmeyi amaçlayan tüm çözümleri ve girişimleri desteklediğini dile getirdi.

Barışçıl diyaloğa öncelik verilmesi, Sudan'ın üstün çıkarlarının savunulması, güvenlik ve istikrarının korunmasının gerekliliğini vurgulayan Al Nahyan, BAE'nin Sudan halkının acılarını hafifletmeye yönelik insani çabalara desteğini sürdürme kararlılığını ifade etti.

SUDAN KRİZİNDE BAE'NİN TARAF OLDUĞU İDDİALARI

Sudan, savaşın ilk günlerinden itibaren BAE'yi, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) Çad üzerinden destek vermekle suçluyor.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi el-Haris İdris, 16 Haziran'da BM Güvenlik Konseyindeki (BMGK) oturumda yaptığı konuşmada, BAE'nin, "Sudan'da sistematik ve etnik terörizmi desteklediğini, bu ithamlarını kanıtlayan delilleri BMGK'ye sunduğunu söylemişti.

BAE'nin kınanması gerektiğini vurgulayan İdris, "Sudan'ın istikrara kavuşması için BAE, Sudan'dan elini çekmeli." demişti. BAE Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ise Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirerek Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunmuştu.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ KIZIŞIYOR

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.