Sudan Ordu Komutanı Burhan'dan ''teknokrat hükümeti kurulmalı'' çağrısı

AA 4 Ocak 2022 Salı 00:59 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 00:59

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Burhan, başkentteki ordu genel karargahında, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri bünyesindeki Tuğgeneral ve üzeri rütbeli subaylarla bir araya geldi.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkenin içinden geçtiği tarihi süreçte tüm Sudanlıların üzerinde uzlaştığı ve belirli görevlere sahip bağımsız bir teknokrat hükümeti kurulması gerekiyor. Barışın sağlanması, güvenliğin tesisi, insanların geçim sorunlarının çözümü ve seçimlerin yapılması gibi geçiş dönemiyle ilgili görevlerin yerine getirilmesi için çalışılmalı." ifadesini kullandı.

Sudan Ordu Komutanı, bu hedeflere ulaşabilmenin dar partizan çıkarlardan uzak şekilde Sudan halkının kaynaşmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Burhan, "Ordu, vatanın emniyet supabıdır. Ülkenin topraklarını ve güvenliğini koruma kararlılığına bağlı kalacaktır. Özgür seçimlere götürecek demokratik geçişi koruyacağız." şeklinde konuştu.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle dün istifasını sunmuştu.