Sudan ordusu açıklama yapıyor
Sudan ordusuna bağlı yetkililer, ülkedeki son gelişmelere ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulunuyor
- AA
Sudan ordusuna bağlı yetkililer, ülkedeki son gelişmelere ilişkin devlet televizyonunda açıklamalarda bulunuyor
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