Sudan ordusu: Asilerin iktidarı ele geçirme girişimi başarısız oldu

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 15. gününde başkentte ve farkı illerde devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, "Komplo harikaydı ve yurt içi ve dışındaki taraflarca planlandı ancak silahlı kuvvetlerin adamlarının sebat ve kararlılığının ağırlığı altında zincirleri kırıldı." ifadesi kullanıldı.

HDK'nin yaptığının "devleti gasbetme projesi" olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geride kalan iki haftada asilerin iktidarı ele geçirme girişimi başarısız oldu. Bu, sahte tarafsızlığa yer olmayan bir savaştır. Yakında Sudan devletinin ve köklü kurumlarının bekası ve ülkemizi sonsuza dek mağlup etme projesi sona erdirilerek zaferle sonuçlanacak."

Savaşın halkı ve silahlı kuvvetleri birleştirdiği ileri sürülen açıklamada, isyancıların ve onların ülke içinden ve dışından ajanlarının insanları aldatmaya, gerçekleri tahrif etmeye ve insanları satın almaya yönelik tüm girişimlerinde başarısız olduğu savunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatanı ucuz bir menfaat için satan rezillerle hesap vakti yaklaştı. Halk, evlatlarını öldüren, mallarını gasbeden ve kurumlarını tahrip edenleri def edecek. Çok yakında Hartum, zafer bayramını kutlayacak ve ülkedeki en kötü dönemin perdesi kapanacak."

Ordu, HDK mensuplarına "bir kez daha kendi saflarına katılmaları ve en yakın askeri bölgeye teslim olmaları" çağrısını yineledi.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan'da gece yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.