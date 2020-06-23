İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8507
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    385.742
  • BIST100
    115190
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan ordusu: Etiyopya güçlerinin saldırısına karşılık verdik
Dünya

Sudan ordusu: Etiyopya güçlerinin saldırısına karşılık verdik

Sudan ordusu, Etiyopya güçlerinin, iki ülke sınır hattında yer alan Faşka bölgesinde Sudan askerlerine yönelik saldırısına karşılık verildiğini belirtti.

AA23 Haziran 2020 Salı 07:37 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 07:37
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Etiyopya ordusunun bazı güçlerinin, Faşka bölgesinde Atbera Nehri’nin doğu kıyısındaki El Enfal mevkisinde Sudan güçlerine yönelik saldırısına karşılık verildiği ifade edildi.

Sudan topraklarına giren Etiyopya güçlerine yapılan karşı saldırı sonucu, Etiyopya askerlerinin ağır kayıplar vererek bölgeden uzaklaştığı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülke askeri yetkililerinin diyaloğu sürdürme ve itidalli davranma konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

Kadarif Valisi Tuğgeneral Nasreddin Abdulkayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya güçlerinin pazar günkü saldırısında bir Sudan askerinin hafif yaralandığını bildirmişti.

20 bin yıllık buzullar var! Terörden temizlendi, şimdi turizme kazandırılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.