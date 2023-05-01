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Dünya

Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyeti yüzde 45-55 azaldı

Sudan ordusu, 'isyancı güç' ilan edilen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) muharebe kabiliyetinin 15 gün içinde yüzde 45-55 oranında azaltıldığını duyurdu.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
Sudan ordusu: Hızlı Destek Kuvvetleri'nin muharebe kabiliyeti yüzde 45-55 azaldı
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Sudan ordusunun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin genelinde durumun istikrarlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "devrik rejimin HDK'yi kurmakla yaptığı stratejik hatadan dolayı ülkenin büyük bir yük devraldığı ve Sudan devletinin bunun bedelini ağır şekilde ödediği" kaydedildi.

HDK'nin "komployu gerçekleştirmek için" 15 Nisan sabahına kadar büyük teçhizatla başkentte büyük kuvvetler topladığı aktarılan açıklamada, bu güçlerin 27 bin 135 savaşçı, 39 bin 490 asker, 1950 savaş aracı, 104 zırhlı personel taşıyıcı ve makineli tüfeklerle donanmış 171 çift kabinli araçtan oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin, çatışmalarla geçen 15 gün içinde HDK'nin muharebe kabiliyetini yüzde 45-55 oranında azaltmayı başardığı belirtildi.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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