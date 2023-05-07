İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2023 Pazar / 17 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ilk görüşme!
Dünya

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ilk görüşme!

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) temsilcileri, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ön görüşmelere başladı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 00:29 - Güncelleme:
Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ilk görüşme!
ABONE OL

Sudan'da Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'nun temsilcileri arasındaki ilk görüşmeler, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başladı. Suudi Arabistan ve ABD tarafından yapılan ortak açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ve ABD, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri temsilcilerinin 6 Mayıs'ta Cidde'de ön görüşmelere başlamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Her iki tarafa Sudan halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak ateşkes ve çatışmaya son verilmesine yönelik müzakerelere aktif olarak katılma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı ve ABD, tüm Sudanlı tarafların katılımını içeren genişletilmiş bir müzakere süreci için sürekli ve koordineli uluslararası desteğin sürdürülmesi çağrısında bulunuyor" denildi.

Görüşmelerin ne kadar süreceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Çatışmaların başlamasından bu yana ilk görüşme

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022'de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan "çerçeve anlaşmada" RSF'nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordu Komutanı El-Burhan önceki yıllarda isyancılara karşı savaşmak için kurulan RSF'nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket ettiğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF lideri Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın çatışmaya dönüştüğü 15 Nisan'dan bu yana 550 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 926 kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.