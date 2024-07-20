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Dünya

Sudan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! HDK'ya Sinnar eyaletinde ağır darbe

İç savaşın devam ettiği Sudan'da ordu, ülkenin güneydoğusundaki Sinnar Eyaletindeki Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) mağlup ettiğini bildirdi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Sudan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! HDK'ya Sinnar eyaletinde ağır darbe
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Ordudan yapılan açıklamada, "Sinnar eyaletindeki kuvvetlerimiz, düşmanı (HDK) mağlup edip 5 savaş aracını ele geçirdi ve 16 savaş aracını imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, HDK'nin Sinnar eyaletinin operasyon komutanı Abdurrahman el-Bişi ordunun hava saldırısında öldürüldü.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

HDK, 24 Haziran'da, orduyla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip olan Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti. Ordu ise 25 Haziran'da, güçlerinin, HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü. Ordu ise dün bu iddiaları yalanlayarak çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Sinnar eyaleti, ülkenin güneydoğusunda yer alan, Etiyopya ve Güney Sudan ile sınırı olan, tarım ve hayvancılık alanında stratejik öneme sahip.

ORDU İLE HDK ARASINDA GÜÇ SAVAŞI

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

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