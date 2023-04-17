Sudan ordusu milislerle çıkan çatışmalarda üstünlük sağladı

Sudan'da ordu ve milisler arasında Cumartesi günü çıkan çatışmalarda en az 97 sivil hayatını kaybetti ve 365 kişi yaralandı.

Çatışmalar, Sudan'da geçici olarak iktidarda olan Egemenlik Konseyi'nin Başkanı General Abdel Fattah al-Burhan'a sadık ordu birimleri ve konseyin yardımcı başkanı Hemedti olarak bilinen Mohamed Hamdan Dagalo öncülüğündeki Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı milisler arasında çıktı.

İslamcı diktatör Ömer el-Beşir'i devirmek için 2019'da ordu ve milislerin güçlerini birleştirmesinden bu yana iki taraf arasında ilk defa bu boyutta çatışmalar çıkarken; çatışmalara sivil yönetime geçiş süreci kapsamında RSF'nin orduya bağlanmasına yönelik anlaşmazlık sebep oldu.

Bölgesel güçler Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, devrik diktatör el-Beşir'in ardından Sudan'da İslamcıların etkisini tekrar güçlendirmek ve bölgesel istikrarı korumak için Sudan'ı şekillendirmeye çalışmaktaydı.

Burhan ve Hemedti, Birleşmiş Milletler'in (BM) teklifi kapsamında dün TSİ 1700 ile TSİ 2000 arasında sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla üç saatliğine çatışmaları durdurmak için anlaşsalar da kısa sürede anlaşmayı ihlal ederek çatışmaya başladılar.

Japonya'daki G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Blinken yaptığı açıklamada, "Sudan'daki şiddete ve çatışmalara yönelik derin endişe duyuyoruz. (Çatışmalar) Sudan halkına, sivillere ve hatta potansiyel olarak bölgeye tehdit oluşturuyor" dedi.

Çatışmalarda BM Dünya Gıda Programı'nda çalışan üç Sudanlının hayatını kaybetmesi sonucu Dünya Gıda Programı geçici olarak faaliyetlerini durduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları ve bölgede yaşayanlar Reuters'a verdikleri bilgide, Sudan'ın başkenti Hartum'daki çatışmalarda ordunun RSF'ye ait üslere havadan saldırarak, milislere ait çoğu tesisi yok ettiğini belirttiler.

Tanıklar aynı zamanda ordunun Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayının çoğunun kontrolünü geri aldığını ifade ettiler.

Bölge sakinleri ve tanıklar Hartum'un farklı kısımlarında ve diğer kentlerde konuşlanmış ağır silahlı binlerce RSF mensubunun kontrolsüz olması nedeniyle çok büyük sorun teşkil ettiğini ifade ettiler.