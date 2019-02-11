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Sudan ordusu: Uyanık olun, darbeye geçit vermeyin

Sudan ordusu, ülke ve vatandaşların güvenliği, hayatları ve mülklerini korumaya tam bağlı olduklarını bildirdi.

  • AA
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Avad bin Avf, Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf ile yüzbaşı ve teğmen rütbesindeki subayların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda askerlerin yöneticileri etrafında kenetlendiği, anayasal görevlerine uyma, kaosa sürükleme girişimleri karşısında ülkeyi tehlike ve tehditlerden koruma konusunda kararlı ve istekli olduğu vurgulandı.

Toplantıda ordu mensuplarına, uyanık olunması ve darbe teşebbüsünde bulunanlara geçit vermemesi istendi.

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