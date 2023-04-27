İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4358
  • EURO
    21,5008
  • ALTIN
    1243.96
  • BIST100
    4783.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sudan ordusundan, HDK'ya ateşkesi ihlal suçlaması
Dünya

Sudan ordusundan, HDK'ya ateşkesi ihlal suçlaması

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 72 saatlik ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Sudan ordusundan, HDK'ya ateşkesi ihlal suçlaması
ABONE OL

Ordudan yapılan açıklamada, "İsyancılar, başkentteki ordu genel komutanlığı ile Stratejik Tesisler İdaresi çevresindeki alanlara rastgele topçu saldırısı gerçekleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca HDK keskin nişancılarının Hartum Havalimanı çevresi, Havalimanı Mahallesi ile Bahri ve Umdurman kentlerinde ateş açtığı belirtildi.

HDK'nin Hartum'da geri çekilen güçlerini takviye için Darfur ve Kurdufan'dan getirdiği mühimmatı, gasbettiği gıda dağıtım araçları ile taşıdığı iddia edilen açıklamada, bu durumun vatandaşların mal ve can güvenliğini tehlikeye soktuğu ve onları askeri hedef haline getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, HDK'nin, halkı canlı kalkan olarak kullanmak için yerleşim yerlerinde konuşlandığı da ifade edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

  • Sudan
  • Hızlı Destek Kuvvetleri
  • ateşkes

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.