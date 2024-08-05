İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2024 Salı / 1 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5162
  • EURO
    36,784
  • ALTIN
    2588.25
  • BIST100
    9893.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Sudan sellerle boğuşuyor! 32 kişi öldü

İç savaşın sürdüğü Sudan'da Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde meydana gelen sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 23:42 - Güncelleme:
Sudan sellerle boğuşuyor! 32 kişi öldü
ABONE OL

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Acil Durum Dairesi Müdürü Muhammed Mahmud, "Ülkenin 18 eyaletinin 7'si bu sonbaharda yağmur ve selden etkilendi." dedi.

Haziran ayından bu yana ülkedeki sellerden ve yağmurlardan dolayı 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 kişinin yaralandığını ifade eden Mahmud, 5 bin 575 evin de kısmen ve tamamen hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu, her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.