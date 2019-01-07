Sudan: Şu ana kadar 816 kişi tutukladık
Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal, şu ana kadar çıkan olaylarda tutuklanan gösterici sayısını 816 olarak açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Sudan'da 19 Aralık 2018'te başlayan ve ülkenin birçok noktasına yayılan gösterilerde tutuklanan kişi sayısı 816 olarak açıklandı.
Sudan İçişleri Bakanı Ahmed Bilal konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "19 Aralık 2018'den bu yana 381 olay gerçekleşti, bu olaylarda 816 kişi tutuklandı. 19 kişi ise hayatını kaybetti." dedi.
Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı açıklamalara göre ise şu ana kadar çıkan gösterilerde 37 kişi hayatını kaybetti.
Eğitim görevlileri de tutuklananlar arasında
Sudan güvenlik güçleri, Hartum Üniversitesi'nde bir grup akademisyenin Devlet Başkanı Ömer Beşir'i istifaya çağırmasının ardından üniversiteyi kuşattı ve 8 öğretim görevlisini tutukladı.
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