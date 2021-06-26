İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
Dünya

Sudan ve Mısır arasında imzalar atıldı

Sudan ve Mısır orduları arasında iş birliği anlaşmasına imza atıldı.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 08:33 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:33
ABONE OL

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum'da Mısırlı askeri yetkililer ile yürütülen görüşmelerin ardından iki ordu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmaya Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Hüseyin ile Mısır Genelkurmay Başkanı Muhammed Ferid Hicazi imza attı.

Hüseyin, iki ülke arasındaki ilişkilerde kayda değer gelişmeler yaşandığını belirtirken, Mısırlı mevkidaşı Hicazi de iki ülkenin köklü ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Anlaşma hakkında detay paylaşılmadı.

Mısır ile Sudan arasındaki askeri ilişkiler, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olacak Büyük Rönesans Barajı'nın (Hedasi) iki ülkeyi etkilemesi üzerine son dönemde yakınlaşma göstermiş, Mısır ve Sudan son olarak kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı "Nil Koruyucuları" adlı ortak tatbikat düzenlemişti.

Mısır ve Sudan, Etiyopya'nın ortak anlaşmaya yanaşmadığını ileri sürerek, Nil Nehri'ndeki su akışında yaşanan olumsuz bir duruma seyirci kalmayacaklarını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.