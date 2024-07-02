Sudan yönetimi: Hızlı Destek Kuvvetleri 40 sivili öldürdü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde milisler (HDK), Cebel Moya köyleri de dahil olmak üzere Sinnar eyaletindeki farklı bölgelere yeni bir saldırı başlattı ve burada daha fazla kişinin hayatına mal olan bir katliam gerçekleştirdi" denildi.

HDK'nin Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'da 40 sivili öldürdüğü belirtilen açıklamada, şehrin diğer eyaletteki çatışmalardan kaçanlara ev sahipliği yaptığını kaydedildi. Açıklamada, "HDK, sivilleri tasfiye etmesi, şehri yağmalaması ve bölge sakinlerini evlerinden zorla çıkarması sonrasında yeni bir yerinden edilme krizine sebep oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca HDK'nin Sinca Hastanesini askeri saldırılarını başlattıkları bir kışlaya dönüştürdüğü kaydedildi.

ÇATIŞMALARDA YENİ BÖLGE

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. HDK, 24 Haziran'da, orduyla şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti. Ordu ise 25 Haziran'da, güçlerinin HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü. Ordu bu iddiaları yalanlayarak çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.