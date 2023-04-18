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Dünya

Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı

Sudan'da insani yardımların ulaştırılması, sivil ve yaralıların tahliyesi için ilan edilen 24 saatlik geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

AA18 Nisan 2023 Salı 21:16 - Güncelleme:
Sudan'da 24 saatlik geçici ateşkes başladı
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Ülke genelinde geçerli olacak ateşkes, Sudan saatiyle 18.00 itibarıyla başladı.

Ateşkesin ilk dakikalarında başkent Hartum'da ufak çaplı çatışma sesleri gelse de genel olarak sükunetin hakim olduğu görülüyor.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti.

Sudan'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Ordudan yapılan açıklamada ise "Arabulucular ve uluslararası toplumla bir ateşkes konusunda herhangi bir koordinasyondan haberdar değiliz. İsyancıların 24 saatlik ateşkes ilan etmesi, saatler içerisinde alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Blinken dün Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Açıklamada, "Bakan Blinken savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum'daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı." ifadesine yer verilmişti.

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