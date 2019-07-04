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Sudan’da arabulucular tarafları müzakereleri sürdürmeye ikna etti

Sudan’da askeri yönetim ile muhalifler, geçiş döneminin idaresiyle ilgili doğrudan müzakerelere devam kararı aldı.

  • AA
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Sudan'da 3 Haziran'da güvenlik güçlerinin, ordu karargahı önünde haftalardır sivil hükümet talebiyle demokrasi nöbeti tutan göstericileri güç kullanarak dağıtması ve 100'ün üzerinde eylemcinin hayatını kaybettiği olayların ardından karşılıklı durdurulan müzakerelerde taraflar ilk kez doğrudan görüşme gerçekleştirdi.?

Resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Afrika Birliği ve Etiyopya'nın ortak arabuluculuk girişimi, dün gece başkent Hartum'da bir otelde gerçekleştirilen buluşmada tarafları doğrudan müzakereleri sürdürme noktasında ikna etti.

Toplantıya ordu adına Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dakalu Hmidti, Siyasi Komite Başkanı Korgeneral Şemseddin Kebbaşi, Korgeneral Yasir el-Ata, muhalefetin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri’nden (ÖDBG) ise Sudan Kongre Partisi Lideri Ömer ed-Digair, Sıddık Yusuf ve Dr. İbrahim el-Emin katıldı.

Afrika Birliği ve Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcileri, salı günü başkent Hartum’da düzenledikleri basın toplantısında tarafların anlaşmaya çok yakın olduklarını, asker ile muhalifler arasındaki ihtilaflı tek noktanın, devlet başkanlığı konseyindeki temsil oranı olduğunu ifade ederek, tarafları dün doğrudan müzakerelere davet etmişti.

Afrika Birliği Temsilcisi Muhammed el-Hasen Veled Lebat, “Tarafları, ulusal bir ismin liderlik edeceği devlet başkanlığı konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden bir ismin başkanlık edeceği sivil hükümet önerisini kabul etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu ve geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.?

Afrika Birliği ve Etiyopya ortak ara buluculuk girişimi, son olarak Sudan'da siviller ile askerler arasında eşit üyeli ve dönüşümlü başkanlık temelinde bir devlet konseyi kurulmasını önermişti. ÖDBG konseyde sivil çoğunluklu bir temsil oranı isterken, askeri yönetim ise ordudan bir ismin daimi başkanlığı konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmış, devlet başkanlığı, parlamento ve kabinedeki temsil oranlarındaki ihtilaflar giderilememişti.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerlerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

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