Sudan'da Aralık'tan bu yana 90 kişi protesto gösterilerinde öldü

Komiteden yapılan açıklamada, rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin isimleri ve ölüm yerleri de paylaşıldı. Raporda çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Sudan Silahlı Kuvvetleri personelinin de bilgileri paylaşıldı.

Sudanlı yetkililer gösterilerde ölü sayısını 33 olarak açıklamıştı.