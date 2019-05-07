Sudan'da Aralık'tan bu yana 90 kişi protesto gösterilerinde öldü
Sudan Doktorlar Komitesi (CCSD), Aralık 2018'den bu yana 90 kişinin protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatonı kaybettiğini duyurdu.
- DHA
Komiteden yapılan açıklamada, rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin isimleri ve ölüm yerleri de paylaşıldı. Raporda çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Sudan Silahlı Kuvvetleri personelinin de bilgileri paylaşıldı.
Sudanlı yetkililer gösterilerde ölü sayısını 33 olarak açıklamıştı.
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