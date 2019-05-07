19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1626
  • 6,9029
  • 253.832
  • 91.145
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sudan'da Aralık'tan bu yana 90 kişi protesto gösterilerinde öldü

Sudan Doktorlar Komitesi (CCSD), Aralık 2018'den bu yana 90 kişinin protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateşte hayatonı kaybettiğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Komiteden yapılan açıklamada, rejim karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin isimleri ve ölüm yerleri de paylaşıldı. Raporda çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Sudan Silahlı Kuvvetleri personelinin de bilgileri paylaşıldı.
 
Sudanlı yetkililer gösterilerde ölü sayısını 33 olarak açıklamıştı.

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist itiraf etti

Gözaltına alınan DEAŞ'lı terörist itiraf etti

Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan AK Partili aday adayı hayatını kaybetti

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

Silahlı kuvvetlere minyatür füze

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

ABD, 57 milyon doları iade etti

ABD, 57 milyon doları iade etti

Şehzade Korkut'un 'külahı' 123 yıl sonra yerine konuldu

Şehzade Korkut'un 'külahı' 123 yıl sonra yerine konuldu
 

POPÜLER HABERLER

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Game of Thrones'un 3 yeni dizisi hakkında yeni bilgiler

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Dünyaca ünlü isimler akın etti! 'Met Gala' görsel şölene döndü...

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

Orucu bozan ve bozmayan şeyler nelerdir? İşte orucu bozan ve bozmayan o durumlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA