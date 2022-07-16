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  • Sudan'da arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan kavgada onlarca kişi öldü!
Dünya

Sudan'da arazi anlaşmazlığı üzerine çıkan kavgada onlarca kişi öldü!

Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde 2 kabilenin arazi anlaşmazlığı nedeniyle bu hafta başından beri sürdürdüğü çatışmalarda en az 31 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

IHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:59 - Güncelleme:
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Sudan'ın Etiyopya sınırında bulunan Mavi Nil eyaletinde 2 kabile arasında Pazartesi'den bu yana arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Güvenlik servisinden yapılan son açıklamaya göre, Berti ve Hawsa kabileleri arasındaki çatışmalarda bugüne kadar en az 31 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Çatışmalar esnasında 16 dükkan da ateşe verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Durumun kontrol altına alınabilmesi için bölgeye askerler konuşlandırılırken, Mavi Nil Eyalet Valisi Ahmed el-Omda bu akşam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Eyalette 1 ay boyunca gösteri düzenlemek de yasaklandı.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Hastaneler, çatışmalarda yaralanan kişiler için acil olarak kan bağışı çağrısında da bulundu.

  • Sudan
  • arazi çatışması
  • Mavi Nil eyaleti

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