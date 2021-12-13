Sudan'da ''askeri darbe'' karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:57 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:57

Hartum'un çeşitli mahalleleri ile Niyala, Faşir, Atbera ve Damazin kentlerinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve gösterilerde, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ordu komutanı sıfatıyla 25 Ekim'deki askeri müdahalesi ve sonrasında aldığı kararlar kınandı, askerin yönetimi bir an önce sivillere devretmesi talep edildi.

Başkent Hartum'da polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürümek isteyen göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Sudan'da ordunun 25 Ekim'de hükümeti feshedip, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına almasıyla sonuçlanan askeri müdahale sonrasındaki yönetim krizini sona erdirmek amacıyla 21 Kasım'da Burhan ile görevine iade edilen Hamduk arasında siyasi anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal ederek, teknokrat hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Darbe olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren eski sivil iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri, Sudan Direniş Komiteleri, Sudan Meslek Odaları Birliği ve bazı siyasi partiler, iktidar sivillere devredilene kadar barışçıl direniş ve sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in halk ayaklanmasıyla 11 Nisan 2019'da devrilmesinin ardından Ağustos 2019'dan bu yana geçiş sürecinin yaşandığı, siyasi ve ekonomik kriz sürdüğü ülkede henüz hükümet kurulamadı.

Sudan'da geçici iktidarın askeri ortakları, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelen hükümet kurulana kadar iktidar ortağı olmayı sürdüreceğini açıklamıştı.